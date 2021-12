Zenpark renforce son offre en Seine-et-Marne

Propriété du bailleur social Antin et d'un hôtel Ibis, ces lieux peuvent désormais faire l'objet d'une réservation de place à l'aide d'un smartphone. Ils sont accessibles pour 1 heure (0,30 centime), un jour (4 euros), une semaine (20 euros) ou au mois, et sont situés à Lognes, Torcy et Champs-sur-Marne. Entièrement digitalisés, ces parkings partagés sont gérés en temps réel (taux d'occupation…). Cette entreprise, investie dans des projets smart city, a levé plus de 10 millions d'euros auprès d'EDF et de la RATP en janvier dernier.