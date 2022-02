Zenpark renforce son offre à Champs-sur-Marne

Zenpark, c’est une présence dans plus de 250 villes en France et l’exploitation de 1 300 parkings. Sa dernière implantation en date se situe à Champs-sur-Marne avec une offre qui concerne deux parkings de la ville. Ceux-ci sont accessibles et réservables à la demande grâce à l’application mobile disponible sur iOS et Android. Champs-sur-Marne va ainsi pouvoir disposer de la solution la plus simple du marché en matière de stationnement : 100 % digitale, 100 % sans contact et avec un tarif en moyenne 50 % moins cher que celui de la concurrence.

Renseignements : www.zenpark.com