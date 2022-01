Zenpark présent dans 13 villes

Implantée dans 13 communes du département*, l’application mobile Zenpark (1 300 parkings partagés connectés en sous-sol exploités en France) facilite le quotidien des automobilistes et des deux-roues. Cette solution 100 % digitale et sans contact présente un tarif jusqu’à 80 % moins cher que les autres solutions de stationnement dans la rue. Elle rassemble une communauté large et fidèle (500 000 utilisateurs) qui font de la réduction de l’empreinte écologique de leur stationnement un facteur déterminant de leur choix. En effet, l’une de ses forces est de valoriser l’immobilier de parkings privés auparavant inaccessibles (bureaux, résidences étudiantes, hôtels…) en les rendant disponibles 24h/24 et 7j/7 et en maximisant leur taux d’occupation.

*Bussy-Saint-Georges, Champs-sur-Marne, Coulommiers, Dammartin-en-Goële, Le Mée-sur-Seine, Lognes, Mitry-Mory, Montereau-Fault-Yonne, Montévrain, Serris, Torcy, Villeneuve-sous-Dammartin et Villeparisis.