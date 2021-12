Zalando pose ses cartons À Moissy-cramayel

Avec plus de 36 millions d'acheteurs en ligne, le marché du e-commerce français présente un fort potentiel pour les acteurs de la filière. Ce constat n'a pas échappé à Zalando, la plateforme d'achat d'articles de mode en ligne, qui a récemment inauguré son unique hub logistique sur le territoire français à Moissy-Cramayel, dans le parc d'activité de Chanteloup.

« Cette opération est une véritable opportunité pour Moissy et nos bassins d'emplois » a déclaré Line Magne, maire de Moissy-Cramayel, venue apporter son soutien à l'installation du cette plateforme logistique.

En effet, pour mener à bien l'opération, la firme allemande s'est associée avec le spécialiste du e-commerce Arvato, qui prévoit de recruter 200 salariés (voire plus lors des pics d'activité) sur cet entrepôt, laissé vacant par Sony.

Une « richesse économique » non négligeable, pour l'élue, qui a loué les qualités du parc de Chanteloup (géré par l'opérateur de plateformes logistiques Prologis), un « endroit accueillant » doté d'une ligne de bus et d'un restaurant interentreprises. L'édile a ensuite signalé la présence sur son territoire d'écoles d'apprentissage en alternance et d'universités prêtes à coopérer avec l'équipe du hub.

Un service plus rapide et efficace

Les activités de l'entrepôt ont débuté à la mi-janvier 2017, avec l'objectif de répondre plus rapidement et plus efficacement à la demande française, en augmentation constante. Delphine Mousseau, vice-présidente des marchés de Zalando, a indiqué que les délais de livraison ne prendraient plus qu'un à quatre jours, au lieu de deux à cinq jours actuellement. L'objectif étant, à terme, de livrer dans la journée les clients habitant en région parisienne.

De fait, les 20 000 m² du site seront étendus pour atteindre 30 000 m², grâce à l'installation de mezzanines dans deux cellules du bâtiment sur les trois que compte le bâtiment.

« Particulièrement attractif », le site de Moissy a été retenu en raison de sa localisation dans « une des régions les plus dynamiques de France en termes d'immobilier logistique », selon Emeric Crépin, directeur général Arvato France SCM Solutions. La proximité de grands axes routiers, tels que l'A5 et la N104, a également attiré l'attention des deux firmes, ainsi que la qualité du parc d'activité et du bassin d'emploi local.

Le facteur humain comme clé du succès

Se disant soucieux du « facteur humain », le gérant des opérations Arvato souhaite « privilégier le recrutement en CDI », afin de pouvoir « compter sur des équipes solides ». Emeric Crépin a d'ailleurs salué le travail de l'équipe déjà en place, composée d'une cinquantaine de salariés, dont au moins 80 % sont seine-et-marnais, selon Lionel Mabelle, directeur du site.

Le recrutement a en outre été réalisé de façon novatrice, en collaboration « étroite » avec Pôle emploi, par le biais « d'évaluations de potentiel » destinées à éviter de recruter « uniquement via le CV », selon Emeric Crépin. De même, Arvato organise tous les six mois un entretien manager/salarié, ainsi qu'une « enquête de satisfaction », à l'instar de Zalando, qui dispose d'une « charte sociale », afin de mettre davantage en valeur le « facteur humain ».

D'un appartement à l'international

Lancé en 2008 dans un appartement Berlinois doté d'une « capacité de stockage » de 35 m², Zalando s'est d'abord élargie en diversifiant ses produits. Delphine Mousseau, vice-présidente des marchés, a ainsi rappelé que la firme était au départ connue comme un marchand de chaussures, avant de baser son offre sur les articles de mode en général (accessoires et vêtements).

Zalando a ensuite passé un nouveau cap en gagnant les marchés des pays limitrophes de l'Allemagne, avant de s'introduire en 2010 sur le marché français. De fait, l'ouverture de ce hub en Seine-et-Marne permettra à Zalando de se rapprocher de sa clientèle, tout en développant de nouvelles offres. Et le pays constitue une sorte de défi pour la firme, dans la mesure où il existe encore en France une « barrière à l'achat sur internet », selon Delphine Mousseau.

L'ouverture de ce hub logistique constitue pour Zalando la deuxième étape de son développement à l'international, la plateforme ayant d'ores et déjà ouvert un centre en Italie, en plus de ses quatre hubs disséminés sur le territoire allemand.

Pour Line Magne, maire de Moissy-cramayel, « La formation doit être améliorée »

« Au-delà de cette entreprise, je constate parmi les nombreux emplois proposés en la matière qu'il existe parfois - ce qui n'est pas encore le cas chez Zalando - une exigence de formation comme le CACES (permis de conduire des caristes, ndlr). Mais les salariés n'étant pas formés, il existe une certaine pénurie de main-d'œuvre. En outre, ces sociétés n'ont pas uniquement besoin de l'emploi de base, mais recrutent aussi dans l'informatique, ou la gestion de commande plus fine. Nous avons beaucoup de chance en la matière, puisque nous disposons d'écoles qui pratiquent des formations en alternance. Mais il faudrait que tout cela soit mieux organisé. J'essaie de mon côté de mettre en relation les uns avec les autres. Étant également vice-présidente chargée de l'enseignement supérieur à Grand Paris Sud, je rencontre beaucoup de responsables de grandes écoles qui mènent leurs étudiants à Bac +3 voire Bac +5. Ce système entre l'université qui forme le jeune, et l'entreprise qui l'accueille, est une solution gagnant-gagnant, les diplômés de ces formations ayant 90 % de chance de trouver du travail. Enfin, ces métiers permettent à la fois de commencer sans formation poussée, mais il est également possible de se former par la suite et de faire carrière dans la logistique. »