Zalando joue la carte écolo

Chez Zalando, on préfère célébrer la plantation d’un premier arbre plutôt que la pose d’une première pierre. Question de stratégie. Le 29 septembre, tous les acteurs de cet ambitieux projet longtemps contesté et estimé à 300 millions d’euros s’étaient donné rendez-vous sur le site en construction de Montereau-sur-le-Jard pour un premier point d’étape.

Initié par GEMFI, l'un des principaux développeurs de centres logistiques en France, ce futur centre de distribution va marquer une étape importante dans la stratégie de l'entreprise allemande. Il comprendra une surface totale de 140 000 m² (dont 12 600 m² de bureaux et locaux sociaux et 1 660 m² de terrasses). D’une hauteur de 19 mètres, ce bâtiment ne “consommera“ que 20 hectares de terrain au lieu des 40 habituellement exploités pour ce type d’édifice. La mise en service débutera au troisième trimestre 2024 et cette plateforme devrait tourner à plein régime d'ici le second semestre 2025 avec, à la clé, 2 400emplois créés.

Une centrale photovoltaïque en toiture

Si la plateforme européenne de référence pour la mode et le lifestyle en ligne (plus de 49 millions de clients et 5 000 marques dans 25 pays) a défendu ce volet socio-économique, elle s’est aussi montrée soucieuse de répondre aux normes les plus élevées en matière de développement durable. Après la plantation symbolique d’un Magnolia adulte (10 mètres de haut) le 29 septembre, plus de 80 autres arbres vont ainsi pousser autour du site d’ici la fin de l’année. Le but est de créer une perspective visuelle verte depuis le village de Montereau-sur-le-Jard.

Visant d’autre part la certification BREEAM Excellent, Zalando a également mis l’accent sur la gestion des déchets (tri sur place en quatre catégories et évacuation vers une décharge certifiée), ainsi que sur la consommation d'eau et d'énergie (pompes à chaleur et éclairage à faible consommation). Le bâtiment sera également équipé d'une centrale photovoltaïque en toiture, qui n'utilisera aucune énergie fossile et fournira jusqu'à 50 % des besoins en électricité du site. Enfin, des zones sociales pour les chauffeurs de camion vont être installées sur le parking, afin d'éviter le stationnement sur les routes voisines.

« Cet investissement majeur illustre notre volonté d'être plus proches de nos clients français. Nous souhaitons mettre la logistique au service de la durabilité », affirme Laura Toledano, directrice générale France de Zalando.

www.lemoniteur77.com/montereau-sur-le-jard-la-future-implantation-de-zalando-contestee-6128.html