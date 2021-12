ZAC du Gué de Launay : un parc d'entreprises déjà sur les rails

La société d'économie mixte d'aménagement et de construction a indiqué avoir cédé fin novembre « un peu plus de 7 ha à la société Alsei, en vue de la réalisation d'un parc d'entreprises PME/PMI ». Ce dernier devrait accueillir des activités de services et des commerces pour les futurs salariés et habitants de la commune, ainsi que des bâtiments clés en main pour l'accueil de nouvelles entreprises. Selon Aménagement 77, le site étant au carrefour d'un réseau viaire structurant (RD 934, A104 et A4) et à 10 minutes à pied de la gare de Vaires-Torcy (ligne P et RER E), il bénéficie « d'atouts majeurs » pour l'implantation de nouvelles entreprises.

Le développement durable pris en compte

Au sein du périmètre de la ZAC, la zone humide autour de l'étang sera étendue avec la création d'une roselière favorable à la reproduction et au développement de la faune. Les parties prenantes ont souhaité préserver les continuités et atouts écologiques ou bien les renforcer par l'aménagement de noues, de continuités arbustives et herbacées, ainsi que des continuités minérales profitables à la biodiversité. Par l'aménagement de ce site situé à proximité d'espaces naturels « importants » (bois de Vaires et bords de Marne), Aménagement 77 et ses partenaires souhaitent « contribuer au renouvellement urbain du territoire et s'inscrire dans une dynamique de gestion raisonnée du foncier de l'est, de l'agglomération francilienne ».

Les parties prenantes précisent que le projet d'aménagement permettra également de créer une « entrée de ville qualitative avec notamment la réalisation d'un giratoire permettant de fluidifier et de sécuriser les flux, tout en privilégiant un accompagnement de la trame viaire par un espace paysagé entre la future zone d'activités et son environnement proche ».

Porté depuis plus de 10 ans par la communauté d'Agglomération Paris-Vallée de la Marne « en lien étroit » avec la commune de Vaires-sur-Marne et l'ancien propriétaire du site, EDF, ce projet prendra forme dès 2020 avec un démarrage des travaux d'aménagement dès le 1er trimestre. Les premières entreprises sont, quant à elles, attendues dès le dernier trimestre 2020 sur la zone, qui est destinée à accueillir à terme plus de 500 emplois.