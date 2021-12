Zac du Gué de Launay : promesse signée à Vaires-sur-Marne

Aménagement 77 et EDF ont signé dernièrement le pré-contrat de vente des terrains situés sur la ZAC du Gué de Launay à Vaires-sur-Marne. Pour Aménagement 77, cette signature est la « concrétisation de nombreux mois d'un dialogue de très grande qualité humaine et professionnelle entre les services de la SEM et d'EDF, sous l'égide de collectivités déterminées à développer le territoire ».

Ce sont 19 hectares de terrain qui sont concernés et permettent ainsi à la SEM de disposer d'une prochaine maîtrise foncière intégrale de l'opération. Cet accord constitue une étape décisive du projet qui accueillera, à terme, plus de 400 emplois sur 13 hectares de foncier cessible aux opérateurs économiques.

Les premières constructions sont attendues dès 2019. Il est déjà possible aux opérateurs de manifester leur intérêt pour une implantation sur la ZAC.