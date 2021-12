ZAC de la Mare aux loups : trois bâtiments livrés

Opération d'aménagement à vocation économique menée par Aménagement 77 avec la Ville de Saint-Fargeau-Ponthierry et la CAMVS (communauté d'agglomération de Melun Val de Seine), la ZAC de la mare au loup est située en bordure de la RD 607. D'une surface de 20 hectares, elle a été conçue en continuité de la Zac de l'Europe et

« dans le cadre du développement économique de Saint-Fargeau-Ponthierry ». La société Toys'R'US (unie récemment à Picwic pour devenir PicWicToys) y avait implanté son siège social en 2015, pour accueillir entre 200 et 400 employés selon la période de l'année. Les travaux d'aménagement avaient été parallèlement finalisés et une attention particulière a été portée aux espaces publics (pistes cyclables, bassin paysager, noues végétalisées). Le parc d'activités est constitué par trois bâtiments de 5300 m² de surface de plancher (bâtiment A de 1 507 m², bâtiment B de 2000 m² SDP, bâtiment C de 1853 m² SDP), portés par le promoteur BDM. Les cellules divisibles sont destinées aux PME-PMI à partir de 65 m², à la location ou la vente, mais peuvent aussi convenir à des grandes sociétés (location ou vente de bâtiment entier de 2 000 m²).

Une nouvelle offre immobilière « stratégique pour le tissu d'entreprises de ce territoire », selon François Corre, directeur général d'Aménagement 77. La construction de cette ZAC est le signe d'une « volonté marquée de rapprocher habitats et emplois, notamment au sud de l'agglomération », pour Bernard Fabre, conseiller communautaire la CAMVS.

Les volumes simples et l'écriture architecturale sobre ont été pensés pour s'intégrer au grand paysage de Saint-Fargeau-Ponthierry. Les aménagements extérieurs paysagers s'articulent autour d'une volonté de préserver la biodiversité et le bien être des usagers.

L'aménagement se poursuit

Une zone de restauration et des enseignes de loisir devraient sortir de terre dès 2020/2021, pour « compléter la mixité commerciale de la ZAC ».

Un terrain de 31 000 m² situé à proximité doit également faire l'objet d'une nouvelle opération. Le projet est certifié HQE aménagement, selon les engagements environnementaux pris par l'aménageur, l'agglomération et la commune.