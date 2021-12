ZAC de la Mare-aux-Loups : 2 hectares vendus, 120 emplois à la clé

FadImmo a été retenu pour réaliser un programme immobilier à destination des entreprises de type PME/PMI souhaitant s'implanter sur cette opération d'entrée d'agglomération (Melun Val de Seine). La livraison est prévue pour 2019.

3 bâtiments seront construits et permettront d'accueillir plus d'une centaine d'emplois. Des cellules de 230 à 350 m² ont été prévues, dans un schéma de découpage/assemblage souple et adaptable aux besoins des entreprises.

En décembre dernier, une convention définissant les objectifs et les moyens pour développer la ZAC de la Mare aux Loups à Saint-Fargeau-Ponthierry avait été signée par les parties prenantes.

Outre un tissu de PME-PMI, le projet envisageait l'accueil de services à la population et de commerces. La zone peut déjà compter sur l'implantation du siège social de Toys'R'us France.

Disponibles à la vente ou à la location, certains locaux sont toujours en commercialisation.