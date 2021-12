ZAC de Coupvray, EpaFrance lance une nouvelle consultation

Cette future zone d'activités économiques (ZAE) de Coupvray aura vocation à accueillir différents types d'entreprises (TPE, PME et PMI). Elle proposera une grande diversité de solutions immobilières allant du “clé en main” au parc d'activités. À terme, la viabilisation de 11 lots pourrait générer la création de 300 emplois. Le parc d'activités de Coupvray participera ainsi au développement économique du Val d'Europe.

Cette ZAE aura également des ambitions environnementales (réduction de la consommation en ressources naturelles, diminution et valorisation des déchets et préservation de la biodiversité). La construction bois et la performance énergétique des bâtiments seront aussi privilégiées (30 % des toitures devront être végétalisées ou posséder des panneaux photovoltaïques). Enfin, la certification NF HQE Bâtiment Durable de Certivéa sera exigée.

Comptant 2 860 habitants, la commune de Coupvray connaît un essor de sa population dynamisé par la qualité de vie reconnue du Val d'Europe. Elle privilégie une urbanisation majoritairement résidentielle et valorise son âme de village briard. Située tout près de Disneyland Paris, Coupvray bénéficie d'accès routièrs étoffés (A4, A104, D934, D5 et RD5d) et est connectée aux gares d'Esbly (ligne P Transilien) et du Val d'Europe (TGV et RER A) via le réseau de bus. La future ZAE sera également desservie par un arrêt de transport en commun en site propre (TCSP), ainsi que par une piste cyclable.

Au total, la zone d'activités concertée (ZAC) de Coupvray dispose d'une superficie de 60 hectares, au sud-est de la commune. L'opération d'aménagement menée par EpaFrance est destinée à créer une polarité urbaine et tisser un lien entre le bourg de Coupvray et les autres secteurs du Val d'Europe. Elle prévoit la construction de 107 000 m² de logements (familiaux et résidences), 4 000 m² de commerces (à l'ouest de la RD5d), 55 250 m² d'activités, services et commerces (à l'est de la RD5d), de divers équipements : école, loisirs, petite enfance, socio-administratif, gymnase, city park et annexe mairie. Une réserve foncière est également prévue pour un futur collège.

En 2020, près de 160 000 m² de locaux d'activités ont trouvé preneurs sur les périmètres d'intervention d'EpaMarne-EpaFrance. Le maintien de la demande, dans un contexte de crise sans précédent, démontre ainsi l'attractivité de l'offre de locaux d'activités sur le territoire.

Offres à déposer le 21 juillet au plus tard. Renseignements : developpement@epa-marnelavallee.fr.