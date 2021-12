Yves Jégo : « Si tu ne vas pas à l'université, l'université vient à toi »

Voilà 10 ans que j'ai pris cette initiative. Au-delà de mes mandats, elle est la concrétisation d'un combat personnel. À l'origine, l'École de la deuxième chance était plutôt localisée dans le Sud de la Seine-et-Marne. Elle a aujourd'hui une vocation départementale, avec la possibilité d'accueillir et de financer, en alternance, 400 jeunes déscolarisés par an.

Cette école, je l'ai voulue, je l'ai portée avec une poignée de bénévoles, en dehors de toute institution. Elle est gérée par une association régie par la loi de 1901. Il y a quelques mois, nous avons failli mettre la clé sous la porte. Nous affrontions des difficultés financières liées à l'absence de subvention du département de Seine-et-Marne, sous l'ancienne majorité. Nous étions alors la seule école, dans les huit départements d'Île-de-France, à ne pas recevoir de subsides de notre Conseil départemental. Quand Jean-Jacques Barbaux a été élu à la présidence et avec l'aide d'autres élus, comme Brice Rabaste, le maire de Chelles, et Jean-Louis Thieriot – conseiller départemental, canton de Nangis –, nous avons pu plaider l'intérêt pour notre territoire de garder cette école.

En dehors de ce qu'on peut entreprendre quand on est maire ou député, nous devons faire avancer des causes comme celle de l'insertion de ces jeunes qui n'ont pas eu de deuxième chance. C'est majeur si nous voulons que notre pays évolue harmonieusement.

En 10 ans, quelque 3 000 jeunes ont suivi ce parcours, avec un taux d'insertion proche de 90 %. Nous sommes très exigeants. Le décrocheur qui ne veut pas faire d'efforts n'est pas fait pour cette école, puisqu'elle n'est pas obligatoire. Nous fonctionnons sur la motivation, sur l'engagement du jeune.

Nous sommes d'ailleurs en concurrence déloyale avec des dispositifs malheureux, comme la “garantie jeune”, inventée par François Hollande, qui permet à un jeune de rejoindre une mission locale et de percevoir 450 euros par mois, sans travailler. Nos jeunes reçoivent 370 euros par mois, en travaillant. Je dénoncerai prochainement à l'Assemblée nationale cette idée qu'on peut gagner plus en ne travaillant pas qu'en travaillant. Le meilleur service que l'on peut rendre à un jeune, c'est bien entendu de lui apporter une rémunération en échange d'un effort.

Aujourd'hui, à Chelles, l'École de la deuxième chance partage effectivement avec la fondation Impala ce beau projet de formation de trois mois pour qualifier des jeunes et les emmener vers les spécialités des « plombiers du numérique », toutes ces activités qu'on ne voit pas, du déploiement de la fibre optique à l'administration réseau, en passant par le câblage… Dans un data center, où l'on gère le Cloud, il y a beaucoup de fils et il faut des techniciens qui soient capables de brancher ces fils et de vérifier leur fonctionnement. Ce sont là des métiers d'avenir.

Dans ce secteur spécifique, on estime que 40 000 emplois vont être créés en France d'ici à quelques mois. Avec cette formation qualifiante, nous voulons démontrer que les “décrocheurs”, ceux qui sont les plus éloignés de la formation, peuvent devenir les premiers acteurs de ces nouveaux métiers qui sont au numérique ce que les plombiers sont à la tuyauterie domestique.

Quand nous avons créé le Campus numérique, nous affirmions que dans ce secteur, au-delà des activités d'ingénieurs, existent des métiers de techniciens. Le Campus numérique de Montereau (lire encadré en page 6) forme ainsi des spécialistes de la fibre optique. Cela représente actuellement quelque 150 embauches pour la seule Île-de-France.

Le numérique représente aujourd'hui dans notre département de Seine-et-Marne une réelle opportunité de changer la donne. Notre très innovante “digitale académie”, qui voit par ailleurs le jour, nous permet de dire “si les jeunes Seine-et-Marnais ne peuvent pas aller à l'université, c'est l'université qui vient à eux”. Nous venons d'installer, dans un local de 500 m2, un équipement magnifique, salué récemment par le Premier ministre, Edouard Philippe.

Elle permet à un jeune qui a son bac, ou le niveau bac, d'accéder aux études supérieures sans quitter son quartier. Il y a actuellement, via internet et le numérique, une offre d'enseignement qui se développe dans le monde entier. Demain, depuis la digitale académie de Montereau, il sera ainsi possible d'accéder aux études supérieures, en France comme à l'étranger. La seule obligation pour l'étudiant sera d'aller passer ses examens au sein de l'université dont il suit l'enseignement. Il est très différent d'aller deux fois par an dans une université pour y passer des examens et d'aller y vivre avec tout ce que cela comporte comme déplacements, comme frais d'hébergement, comme changement culturel…

Il faut savoir qu'en Seine-et-Marne, nous avons le plus faible taux d'accès aux études post-bac de France.

Voilà comment le numérique peut, en Seine-et-Marne en particulier, irriguer nos territoires qui font partie des grands absents du développement universitaire. Nous sommes en retard et en panne dans ce secteur. L'université de Marne-la-Vallée n'irrigue que la moitié du département et nous avons un croupion d'université à Melun qui regroupe les formations dont personne ne veut à Paris. L'hôpital de Melun a raté l'enseignement hospitalo-universitaire. Alors qu'on voit arriver le développement de l'enseignement via le numérique, il n'y a pas de raison de ne pas capter ce potentiel pour offrir aux jeunes Seine-et-Marnais, très éloignés des lieux d'enseignement supérieur, des opportunités près de chez eux, avec des coachs, des moyens d'accompagnement et la capacité que nous avons de les faire bénéficier d'un potentiel opérationnel. Nous avons créé un lieu de vie, de travail et de calme. Nous essayons de capter dans cette digitale académie tout ce qu'il est possible d'entreprendre aujourd'hui, en matière d'études supérieures, sans bouger de chez soi.

À Montereau, à partir d'octobre, 4 000 modules d'enseignement supérieur seront ouverts à tous les jeunes Seine-et-Marnais qui le souhaitent. Nous attendons cette année une quinzaine d'étudiants. Les cours seront accessibles via internet, à travers des MOOC, des travaux dirigés avec Skype, des échanges de mails, des contacts directs avec les enseignants…

Il faut que ce concept d'enseignement passe culturellement, ce qui n'est pas acquis. C'est un modèle que nous devons expliquer. Nous souhaitons ensuite monter en puissance.

Il y a une contribution annuelle de 25 euros et, naturellement, les frais d'inscription et de scolarité liés aux universités dont les jeunes désirent suivre l'enseignement. Les familles économisent, en revanche, les déplacements, les frais d'hébergement… Le prix d'un étudiant qui se délocalise.

Les étudiants de la digitale académie auront naturellement les mêmes droits que ceux qui vivent sur les campus, la même carte du Crous, le même accès à la Sécurité sociale… Ce sont des étudiants à part entière. Simplement, ils ne sont pas physiquement assis sur les bancs de leur université. Ils pourront aussi avoir les mêmes diplômes, de la même valeur.

Oui, d'autres digitales académies, à Lons-le-Saunier par exemple, sont notamment en train de naître. Nous allons créer une Fédération internationale des digitales académies. J'étais dernièrement au Cameroun pour vendre ce concept. Ces plateformes pourront se mettre en réseau pour échanger leurs bonnes pratiques et permettre à des milliers d'étudiants d'accéder ainsi facilement à l'enseignement supérieur.

Le Parc Napoléon avance bien. C'est un nouveau centre de loisirs de 50 hectares consacré à la mise en scène de l'Histoire de France, avec, en fil rouge, le personnage de l'empereur. Le calendrier devrait être respecté. La pose de la première pierre est prévue en 2021, l'ouverture en 2023. Ce parc nécessite 100 millions d'euros d'investissement initial, auxquels s'ajouteront 100 autres millions dans la décennie qui suivra l'ouverture. Ce projet a vocation, à terme, d'attirer annuellement un million de touristes. On y trouvera à la fois des spectacles vivants, des shows numériques et des spectacles animaliers.

Nous avons aujourd'hui trouvé un pool de financeurs intéressés par ce projet. Nous sélectionnons actuellement l'opérateur qui aura mission de gérer ce parc.

Nous devrions donc réussir à doter la Seine-et-Marne d'un deuxième parc d'attractions, après Disneyland. C'est actuellement le seul grand projet de tourisme en Île-de-France.

Je pense que la France reviendra sur cette décision. Le jour où nous aurons des parlementaires qui n'ont plus aucune expérience de terrain, nous perdrons peut-être de la richesse à l'Assemblée nationale. Force est pourtant de constater que les Français voulaient la fin du cumul des mandats. J'approuve donc cette exigence du pays et je me le suis appliqué dès le soir de mon élection. Néanmoins, on n'est pas maire d'une ville aussi attachante que Montereau pendant 22 ans sans avoir un petit pincement au cœur le jour où l'on cède le fauteuil. Mon successeur a 39 ans. Il a fait consensus dans la majorité. James Chéron, a pris à bras-le-corps les dossiers qu'il connaissait déjà puisqu'il était mon adjoint. Au fond, en politique, le plus dur c'est de sortir. Eh bien, je suis très heureux de la façon dont je suis sorti.

J'ai sur ce sujet un a priori positif. Le Premier ministre est un ami, plusieurs ministres sont issus de ma famille politique. Je souhaite que ce gouvernement réussisse pour voir l'économie et la confiance relancées. Il faut qu'il parvienne à faire baisser le chômage avant d'entreprendre de profondes réformes pour adapter la France au numérique – nous revenons à ce sujet ! – et à un monde qui change à grande vitesse. Je suis pour ma part dans une opposition constructive. Nous avons constitué un groupe “Les Constructifs” à l'Assemblée nationale avec d'anciens députés LR et de l'UDI pour construire une opposition intelligente, ouverte, moderne, très européenne dans sa vision, avec vocation d'approuver tout ce qui va dans le bon sens, tout en gardant notre liberté.

Il faut que les Français retrouvent confiance en leurs élus. Ils sont actuellement persuadés que les politiques ne voient que leur intérêt personnel et que l'intérêt général est relégué au second rang. Il faut casser cette vision, sans pour autant tomber dans l'anti-parlementarisme. Je pense donc qu'il faut prendre un certain nombre de dispositions. L'une de ces dernières me touche personnellement. Je travaille avec ma femme depuis 10 ans. Elle collaborait avec d'autres élus avant de me connaître, c'est son métier… Je voterai pourtant la loi qui va m'interdire de travailler avec elle. L'affaire Pénélope Fillon a créé un traumatisme et il faut savoir y répondre. Nous devons essayer de rétablir la confiance entre le peuple et les élus, c'est le ciment de la démocratie.

Campus numérique : former les techniciens de demain

Seul centre de formation référencé à plateau « objectif fibre » en Seine-et-Marne, le Campus numérique de Montereau propose des parcours qualifiants sur les métiers d'avenir dédiés au déploiement des réseaux cuivre (ADSL) et de la fibre optique.

L'enjeu est de taille. À l'aune d'une concurrence internationale effrénée, nos territoires doivent disposer au plus vite d'un réseau numérique à très haut débit. Depuis plusieurs années déjà, sous l'impulsion de l'État, de nombreuses entreprises mettent en œuvre ce grand chantier, recrutant des centaines de techniciens. Pour répondre à cette demande croissante, le Campus numérique de Montereau forme plus de 450 stagiaires par an à ces nouveaux métiers. « Notre établissement constitue un véritable pôle de compétences, de formations, d'innovations, de promotion sociale et de services aux entreprises et à leurs salariés », explique son directeur Pascal Goin.

Plateau technique

Implanté en 2014 sur un ancien site ERDF, le Campus numérique s'étend sur 1,5 hectare dont 900 m2 dédiés à l'enseignement théorique et pratique. Nec plus ultra, il est doté du plus gros plateau technique pédagogique de France, avec plus de 660 mètres de boucle cuivre et fibre optique en aérien et en souterrain, permettant ainsi d'enseigner les étapes du processus de l'assemblage à la connexion.

Formations

On y dispense les parcours qualifiants et certifiants de « Technicien d'intervention télécom », « Technicien réseau service très haut débit », « Technicien 3.0 », Technicien bureau d'étude », ou encore « Technicien poseur compteur Linky ». Les professeurs sont issus soit de l'Académie des télécoms de Saint-Étienne soit du vivier local d'experts reconnus. Les stagiaires, de leur côté, sont des demandeurs d'emploi, des personnes en reconversion professionnelle ou des salariés en activité. Les niveaux requis s'échelonnent de « sans qualification à bac technique ». Au résultat, plus de 82 % d'entre eux réussissent leurs examens et 86 % des stagiaires en insertion trouvent un emploi à l'issue de leur formation. « Avant j'étais toujours recruté en intérim, j'ai voulu me spécialiser pour trouver un emploi plus stable », explique Kévin, 28 ans, récemment qualifié technicien d'intervention télécom fibre optique. Il vient de recevoir de son maître de stage une proposition de CDD « pour commencer ». Le cas est courant au Campus numérique, car depuis sa création, le centre adapte ses formations au plus près des besoins des entreprises et peut ainsi offrir des métiers d'avenir à son bassin local d'emploi.

Mylène Goude

