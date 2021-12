Yves Jégo animateur télé !

La politique mène à tout ! L'ancien maire de Montereau (également ex-secrétaire d'Etat chargé de l'Outre-mer et vice-président de l'Assemblée nationale) devient animateur de télévision. Une fois par mois (à partir de 22 heures), sur la chaîne Public Sénat, Yves Jégo animera, en effet, un nouveau magazine intitulé « Cocorico » et consacré à un thème cher au cœur du président de l'association Pro France : le fabriqué en France. Chaque numéro fera ainsi la part belle aux joyaux du patrimoine industriel français et poussera la porte des entreprises pour y dévoiler leurs secrets de fabrication. Une véritable plongée aux sources du made in France à l'heure où, crise sanitaire oblige, les relocalisations et les circuits cours reprennent de la vigueur. Diffusée ce 20 octobre et d'une durée de 28 minutes, cette première émission rendra visite à l'entreprise Cristel, fabricant d'ustensiles de cuisine haut de gamme situé dans le Doubs, et mettra à l'honneur un constructeur de bus en Ardèche.