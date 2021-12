Yves de Fromentel inaugure son atelier de transformation laitière

Depuis avril dernier, la ferme de Beaulieu, située sur le domaine éponyme, accueille une fromagerie pas comme les autres. Tomme de Beaulieu, fromage frais en faisselle, fromage blanc, Petit Brie fermier… Tous ces produits sont fabriqués à partir du lait fourni par la ferme elle-même, proposé à la vente directe au domaine.

Mais ce lait est produit à partir de méthodes d'agriculture bioholistique, qui « prennent en compte les paramètres de culture dans leur globalité » tout en « visant l'équilibre biologique des plantes et des animaux ». Aussi, Yves de Fromentel s'efforce de produire une alimentation saine. Le foin et l'herbe dont se nourrissent les vaches sont produits sur l'exploitation, puis le fumier est réutilisé pour obtenir une « production végétale d'une grande qualité organoleptique, de longue conservation, et d'une valeur nutritionnelle exceptionnelle ».

Ce cercle vertueux donne au sol un certain équilibre, qui se répercute sur la qualité du lait. C'est également l'occasion d'assurer le « maintien des paysages, de la biodiversité, et de la bonne qualité de l'eau ». Enfin, à travers ce processus, Yves de Fromentel vise la préservation de l'emploi rural, une main-d'œuvre indispensable pour stabiliser le rythme de vie des agriculteurs et pérenniser les commerces de proximité.

Un retour aux sources

Le domaine, qui appartient aux Fromentel depuis sept générations, est cultivé par la famille depuis les années 1950. La complémentarité entre élevage et culture est déjà dans l'ADN de la ferme, avec sa dizaine de cultures et son élevage complet, composé de poules, moutons, cochons et vaches. Les progrès techniques conduisent par la suite le père d'Yves de Fromentel à construire une étable moderne, plus spacieuse, pour répondre aux normes du bien-être animal.

C'est en 1993 que le créateur de la Fromentellerie reprend l'exploitation de 240 hectares et ses 90 vaches laitières, avec des méthodes agricoles classiques. Souhaitant redonner la qualité d'antan à ses produits, le polyculteur-éleveur convertit sa ferme au bio en 2009. Mais très vite, cet ancien cadre de l'industrie métallurgique doit faire face aux coûts de production trop élevés et à l'absence de collecte bio dans le département, mettant en difficulté l'exploitation.

Si les cultures compensent ces pertes, la situation n'est pas viable à long terme. L'idée de construire un atelier de transformation s'impose donc à Yves de Fromentel, qui se voit obligé de restructurer les espaces de productions céréalières et laitières. Après une campagne de crowdfunding, lui permettant de récolter quelque 32 000 euros auprès de donateurs du monde entier, la vente a finalement pu commencer en avril dernier.

Pour déguster ces produits bioholistiques, il est notamment possible de se fournir à partir des Amap de Chelles ou de Voinsles, ou du point de vente La ruche qui dit oui de Ferrière-en-Brie.

Vente directe : Ferme de Beaulieu à Pécy. Du lundi au vendredi, sur commande. Fromentellerie ouverte tous les jours de 15h à 19h. lafromentellerie@gmail.com