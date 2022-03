Yves Coppé, nouveau président de Jeunes agriculteurs 77

Il se définit comme un chef d’entreprise agricole. Agé de 37 ans, Yves Coppé gère l’exploitation familiale de polyculture de Mousseaux-lès-Bray. Diplômé d’une école de commerce et ancien cadre chez Renault, il a décidé de remplacer son père agriculteur dans le cadre de sa reconversion professionnelle. Le nouveau président de Jeunesagriculteurs de Seine-et-Marne (JA 77) est également membre du bureau de la Confédération générale des planteurs de betteraves d’Île-de-France (CGB IDF). C’est en 2016 qu’Yves Coppé a intégré le réseau JA 77. Son défi majeur à la tête de l’association concernera l’installation/transmission avec l’objectif « d’installer des jeunes sur des structures viables, vivables et qualitatives. » Il entend également « remobiliser le réseau à travers les cantons et recruter de nouveaux adhérents. »