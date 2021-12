Yannick Bourdelle e(s)t Robert Lamoureux

Robert Lamoureux, vedette n°1 du comique français dans les années 1950, génial précurseur du stand-up d'aujourd'hui est de retour sur scène. Yannick Bourdelle incarne ce véritable touche à tout de génie et nous révèle la force d'un personnage, patrimoine intemporel à préserver. De ses débuts au music hall en 1949 à ses nominations aux Molières dans les années 1990, on survole 50 ans d'une carrière aussi méconnue qu'exceptionnelle.

On y croise Sacha Guitry, Louis de Funès, Edith Piaf, Yves Montand …

On redécouvre ses plus grands succès : Papa, maman, la bonne et moi, La chasse au canard, La 7e Compagnie ;

des succès qui ont touché une France que l'on ne disait pas encore d'en bas puisque c'était la France tout court…

