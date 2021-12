Yaka… consommer français !

Cette idée de Florian Ambrosi, co-fondateur et président de la société, et de Mathieu Zerah, co-fondateur et directeur commercial, prône l'achat tricolore, démarche citoyenne qui veut rassurer le consommateur sur la qualité des produits et lui permettre de soutenir les entreprises nationales.

Dans le même temps, Yaka Français a lancé fin juin "YA&KA Protect' ", une nouvelle gamme de produits née d'une collaboration entre Yaka Français et LA&KA Design' (déjà vendeur sur la plateforme), composée de trois produits : une pochette pour smartphone, une sacoche pour ordinateur portable et une pochette de rangement. Tous ces produits auront une doublure anti-virucide (Covid-19) qui aura la capacité de diminuer la charge virale de 95 % après un quart d'heure de contact et plus de 99 % après une heure de contact.