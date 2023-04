Yaël Braun-Pivet sur tous les terrains en Seine-et-Marne

Apprentissage, entrepreneuriat, insertion, citoyenneté et solidarité : voilà ce qui était au menu du déplacement en Seine-et-Marne deYaël Braun-Pivet, le mardi 18 avril. La présidente de l’Assemblée nationale s’est, en effet, rendue successivement à Melun, Dammarie-les-Lys et à Pontault-Combault.

A Melun, tout d’abord, elle a visité les locaux de l’Institut des métiers et de l’artisanat (IMA) et notamment plusieurs ateliers de formation (coiffure, esthétique et gestion/commerce). S’en est suivi un échange avec de jeunes apprentis et les représentants de la Chambre des métiers et de l’artisanat de Seine-et-Marne (CMA 77), dont son président Thierry Fromentin.

Accompagnée dans ce déplacement par les députées du départementAude Luquet (1re circonscription) et Michèle Peyron (9e circonscription), la présidente de l’Assemblée nationale a rallié ensuite Dammarie-les-Lys et plus précisément le laboratoire Guinot-Mary Cohr. Lors de la visite de cette entreprise spécialisée dans la fabrication de cosmétiques, elle s’est montrée à l’écoute des chefs d’entreprise locaux emmenés par Jean-Marc Sereni, président de l’antenne seine-et-marnaise du Mouvement des entreprises de France (Medef 77).





« On croit beaucoup dans l’apprentissage »

Yaël Braun-Pivet a achevé son périple à Pontault-Combault avec la visite de deux centres sociaux. Dans le premier, il a été question d’insertion sociale des familles, tandis que le second lui a permis de découvrir plusieurs ateliers (aide aux devoirs, couture et cuisine).

« Depuis que je suis élue, je vais à la rencontre des citoyens. On a notamment un vrai défi à relever avec la jeunesse. On croit beaucoup dans l’apprentissage, d’où notre volonté de réaliser la réforme des lycées professionnels. Je tenais aussi à venir encourager l’action collective des équipes de ces centres sociaux. La proximité, la solidarité et la citoyenneté sont autant de valeurs qu’elles incarnent », a déclaré la présidente de l’Assemblée nationale.