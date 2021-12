Le Forum de Provins du 8 au 13 novembre

Exposition, conférences, visites et ateliers seront au programme de ce Forum de Provins 2021 qui va se dérouler au centre culturel et sportif Saint-Ayoul. Ce salon, qui se veut à la fois pédagogique et ludique, est ouvert à tous et notamment aux groupes scolaires.

La chambre d’Agriculture de région Île-de-France tiendra un stand qui présentera une exposition sur l’agriculture francilienne et les ressources naturelles. Les thèmes de la biodiversité et de la ressource en eau seront ainsi abordés.

Renseignements : www.terre-avenir.fr