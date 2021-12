Xavier Vanderbise, l'enfant de Courtry devenu maire

« Je suis arrivé à Courtry en 1972. Il n'y avait pas de collège ni de lycée à l'époque. En 1993, le collège Maria Callas a été livré en plus de gymnases et de l'espace Robert Jacobsen. J'ai vu évoluer cette ville et je souhaite encore la faire évoluer. J'ai changé la ville depuis trois ans. À la fin de mon mandat, j'aurais réalisé environ 95 % de mon projet. Le projet de campagne se concrétise au fur et à mesure des années. Par le biais du journal municipal, je communique et ainsi je peux rendre compte de mes engagements tenus. »

Après des études supérieures de commerce, il a été durant plus de 10 ans, directeur commercial et de la communication dans une entreprise informatique, avant de devenir directeur d'exploitation dans une entreprise de sécurité humaine et électronique, en Seine-et-Marne.

Une maison des seniors en 2019

Une destinée et un engagement pour la vie associative et politique inspirée par son père, Claude Vanderbise, maire-adjoint de Courtry chargé des fêtes et cérémonies, de l'administration générale et des transports de 1983 à 1995. « Assez rapidement, j'ai eu l'ambition d'être maire, j'ai été candidat en 2008. J'ai appris de cet échec. Le parcours de mon père m'a inspiré. J'ai toujours baigné dans la politique et dans la volonté de servir les autres. »

Xavier Vanderbise énumère les projets à court et moyen termes : « Un projet important en matière de voirie pour les années 2017, 2018 et 2019 qui coûtera 1,2 million. Une maison des seniors verra le jour en 2019 mais aussi de l'investissement pour nos écoles. » Sans oublier un programme également axé sur la culture et le sport. « J'ai mis en place un marché nocturne en 2017 mais aussi le salon d'art d'automne dès 2014 ou le salon du chocolat dès 2015, ainsi qu'une mini-ferme. J'ai créé en 2015 les Summer Games pour permettre aux enfants de s'amuser gratuitement pendant l'été. » Xavier Vanderbise est également conseiller départemental du canton de Villeparisis et délégué du président chargé de la coopération intercommunale et interdépartementale, des franges et des relations avec les élus. « Ce rôle me permet de défendre nos administrés et d'œuvrer pour les communes de mon territoire. » Il est aussi vice-président de Paris-Vallée de la Marne, en charge de l'aménagement, de l'urbanisme et des réseaux (eau, assainissement, collecte des déchets, géothermie et très haut débit).