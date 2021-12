Woodi inaugure ses logements sociaux

Sur l'écoquartier Woodi, les élus ont inauguré une résidence de 20 logements, rue de la Laiterie, et une résidence de 50 logements rue Linnée, rue André Lenôtre et rue Paul Émile Victor. L'OPH 77 est en effet engagé depuis 2012 dans le renouvellement urbain de Melun par la construction de projets novateurs. Les bâtiments respectent notamment les dernières exigences en matière de performance énergétique (la RT 2012, qui limite la consommation d'énergie primaire des bâtiments neufs). Les deux bâtiments, de 20 et 50 logements, bénéficient respectivement du label RT 2012 – 10 % et – 20 %, soit une consommation énergétique moindre que la RT 2012 basique. Un système de conciergerie a aussi été créé.

Un ensemble de 89 logements sociaux a également été lancé rue du Capitaine-Bastien, sur l'ancien site de l'IUFM (Institut universitaire de formation des maîtres). L'opération s'inscrit dans le cadre du programme de rénovation urbaine de Melun. C'est Linkcity Île-de-France qui réalise sur le site un programme immobilier de quelque 20 000 m². Il se compose de 115 logements destinés à l'accession libre (6 900 m² sdp), d'une résidence senior comportant 116 chambres (7 800 m² sdp), et de 89 logements sociaux. Le projet de logements libres a été réalisé avec le promoteur Icade et la résidence seniors construite et gérée par Aegide-Domitys. Une partie de l'eau chaude sanitaire est assurée par la présence de panneaux solaires thermiques. Ces projets ont notamment été financés par l'Etat, le Conseil régional, et la Caisse des dépôts et consignations.