Wilfried Greaux, un Meldois « Top chef »

Wilfried est le type de personne à qui on envie le parcours professionnel… Après avoir exercé dans de nombreux hôtels-restaurants étoilés comme l’Hôtel du Louvre, 5 étoiles où il tenait le poste de demi-chef de partie, le Sofitel Paris Arc de Triomphe en tant que 1er Chef de partie, ou encore le AOC New York à New York, il prend ensuite le poste de Chef de cuisine au Molitor, hôtel 5 étoiles, pour diriger aujourd’hui 45 personnes dans cet établissement. Son admiration professionnelle se porte sur Alain Ducasse et sur Philippe Etchebest, dans lesquels il se retrouve à travers leur utilisation des aliments. Une cuisine simple pour un homme humble, qui aime travailler les produits bruts.