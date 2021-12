Wiame RM : Servir au mieux les acteurs des Travaux Publics

Après l'obtention d'un master en commerce international, la toute jeune femme ayant baigné dans un environnement familial très marqué par la société de travaux publics dirigée par son père, décide de se concevoir un métier sur-mesure : « J'ai voulu m'inscrire sur les traces de l'héritage entrepreneurial familial, tout en cultivant mon autonomie ».

Très au fait des besoins des professionnels des TP, Emilie lance en 2014 sa plateforme spécialisée dans le négoce et le recyclage. « La taille et la jeunesse de notre entreprise nous permettent de nous montrer réactifs et de proposer à nos clients des matériaux que nous produisons ou que nous trouvons pour eux » précise la dirigeante qui emploie vingt personnes au sein de sa PME. Celle-ci offre à ses clients majoritairement professionnels la possibilité de décharger des déchets inertes non polluants (béton de démolition, terre) et de repartir avec des matériaux naturels que Wiame RM produit, achète ou recycle (sable, béton recyclé…). L'entreprise gère également une carrière de calcaire à Provins, qui fournit des matériaux naturels très prisés par les services techniques des collectivités territoriales pour « bloquer des chemins avec nos roches ou stabiliser des talus ».

Toujours dans une optique de service sur mesure pour les TP, Wiame RM livre ses clients directement sur leurs chantiers grâce aux camions dont elle dispose, et propose ses véhicules à la location. « Nos clients sont majoritairement situés dans le 77, aussi nous sommes soucieux de la préservation de l'environnement à travers la nature même notre métier, qui donne une seconde vie à des matériaux qui étaient auparavant enfouis. Nous bridons nos véhicules et les avons équipés de modules start and stop pour veiller à limiter l'empreinte CO2 »

Très ancrée dans sa région, la jeune femme dynamise l'emploi local et envisage deux créations de poste l'année prochaine. Les particuliers peuvent également bénéficier du savoir-faire de Wiame RM qui, bien que très axée sur le service aux professionnels des TP, réalise 20% de son chiffre d'affaires auprès d'eux.

Cette entreprise en progression et le profil atypique d'Emilie dans cet environnement très masculin incarnent le dynamisme des femmes entrepreneurs dans des domaines où on ne les attend pas.