Westfield lance son premier festival de courts-métrages

Ce premier festival de courts-métrages, organisé en partenariat avec la régie Vice Media Group, sera présidé par l’actrice et réalisatrice Géraldine Nakache. Westfield ouvre les portes de ses centres de shopping d’Île-de-France à la scène émergente du cinéma français.

Westfield France a donné carte blanche à six jeunes réalisateurs pour fixer à l’image des histoires inspirées de ces lieux de vie. Chacun des participants livrera un regard singulier sur le quotidien des centres Westfield, dont celui de Carré Sénart à Lieusaint, à travers des histoires inédites. L’ouverture des votes en ligne débutera le 26 novembre et s’achèvera le 8 décembre.

A l’issue de cette phase, deux prix seront décernés le 10 décembre : meilleur court-métrage et prix du Public. “Avec le récent passage de nos six centres franciliens sous la bannière Westfield, nous avons voulu célébrer ces nouvelles identités à travers ce projet mettant en miroir la créativité de jeunes talents du cinéma et les identités uniques de nos centres », souligne Anne-Sophie Sancerre, directrice d’Unibail-Rodamco-Westfield France.