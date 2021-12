Westfield Carré Sénart verra le jour en septembre

Le déploiement de la marque Westfield en Europe continentale, une enseigne anglo-saxonne renommée, avait été annoncé lors de son acquisition par Unibail-Rodamco il y a un an. Le groupe, désormais nommé Unibail-Rodamco- Westfield, a profité de ce premier anniversaire pour révéler le nom de dix premières enseignes à bénéficier de la marque dès septembre prochain. C'est le cas du Centre commercial Carré Sénart, dont le nom se verra associé à la marque comme sept autres destinations franciliennes, à savoir Westfield Les Quatre Temps, Westfield Forum des Halles, Westfield Vélizy 2, Westfield Parly 2, Westfield Rosny 2.

En effet, selon le groupe, « ces centres partagent plusieurs caractéristiques : ils sont déjà de véritables destinations, avec une localisation et une accessibilité excellentes, une grande qualité d'architecture et de design, une offre d'enseignes optimale, une qualité de service reconnue, la capacité à proposer des événements emblématiques, et des pratiques exemplaires en matière de RSE ».

La marque Westfield revendique un fort ancrage local dans ses pays d'implantation et indique avoir organisé dans tous ses centres une “journée mondiale de la santé“, au cours de laquelle une série de collaborateurs ont pu « contribuer à des initiatives locales auprès d'associations ». Le lancement de la marque devrait donc « renforcer ces liens déjà forts avec les communautés locales ».

L'enseigne se caractérise aussi par l'organisation d'événements marquants. Des artistes internationalement connus, tels que Lady Gaga, Rita Ora, Rihanna ou John Legend se sont déjà produits au sein des centres Westfield aux États-Unis ou au Royaume-Uni ; et des avant-premières mondiales ou européennes de films tels que Casse-Noisette et Les Quatre Royaumes, Iron Man 2 ou The Avengers : l'ère d'Ultron y ont été organisées. À ce titre, des événements seront proposés pour fêter le lancement de la marque en Europe continentale, puis de manière régulière après le lancement. Le groupe estime qu'aujourd'hui « les visiteurs expriment de nouvelles attentes et cherchent de plus en plus à vivre des expériences sensorielles et émotionnelles, au-delà du simple shopping ».