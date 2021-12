Westfield Carré Sénart : un centre de vaccination éphémère le 26, 27, et 28 août

La vaccination se fera sans rendez-vous, de 10h à 18h. Les personnes volontaires devront être en possession de leur carte vitale, d'un document attestant leur numéro de sécurité sociale ou d'un justificatif d'identité avec photo.

A savoir également, les 12-17 ans devront être accompagnés d'un adulte et muni d'une autorisation parentale signée des deux parents obligatoirement (à télécharger sur www.solidarites-sante.gouv.fr). Ce centre est doté de vaccins Pfizer.

La fédération française de sauvetage et de secourisme (FF2S) proposera un accompagnement pour la prise de rendez-vous pour la seconde injection.

Ce second dispositif de vaccination éphémère est piloté par la fédération française de sauvetage et de secourisme (FF2S), en partenariat avec la ville de Lieusaint, le centre commercial Westfield Carré Sénart, le centre d'examen de santé de Dammarie et la CPAM 77.

Les tests rapides d'orientation de diagnostic (TROD) permettent de faire une sérologie, afin de savoir si la personne a déjà contracté la Covid-19.

Westfield Carré Sénart, 3 All. du Préambule, Lieusaint - le centre est situé au-dessus du cinéma.