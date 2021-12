Westfield Carré Sénart : Trois nouvelles enseignes accueillies cet été

Et de trois ! Le complexe de Westfield Carré Sénart dévoile cet été trois nouvelles marques.

En juin, Paul Le Beau, le concept dédié à l'univers de la joaillerie et de l'horlogerie de luxe, a fait son entrée dans le complexe. Un large choix de marques est proposé au sein de cet espace de 115 m2, de Tag Heuer, à Longines, en passant par Gucci, Mauboussin, Tisso, Hamilton, ou Garel. « Élégantes et prestigieuses, Paul Lebeau sélectionne avec soin les marques et pièces proposées », indique-ton.

Du lundi au samedi de 10h à 20h30 et le dimanche de 11h à 19h Porte 7 –Niveau 1

Les aficionados du sport de salle pourront désormais s'adonner à leur loisir favori, au sein même du bâtiment principal, avec l'arrivée, il y a peu, de Fitness Park. La salle de sport, d'une surface de 2200 m2, est équipée de matériel haut de gamme. Des espaces de cross-training, de boxe, de cardio-training et de musculation sont notamment présents. Fitness Park propose aussi des cours collectifs avec des coachs certifiés dans diverses disciplines. La salle est ouverte tous les jours, de 6h à 23h. Les débutants bénéficient d'un suivi personnalisé et adapté.

Du lundi au dimanche de 6h à 23h Porte 7–Niveau 1

À partir du 21 août, l'enseigne danoise Normal, à l'image fun et décalée, proposera à tous les visiteurs de Westfield Carré Sénart des produits de grandes marques de la vie quotidienne. Maquillage, soins pour la peau et les cheveux, gels et savons pour la douche, soins bucco-dentaires seront notamment proposés, mais aussi des boissons et des produits alimentaires salés et sucrés.

Du lundi au samedi de 10h à 20h30et le dimanche de 11h à 19h Porte 3– Niveau 0