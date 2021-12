Westfield Carré Sénart labellisé « Safe & Healthy Places »

A l'instar des centres commerciaux Westfield Les 4 Temps, Westfield Rosny 2, et Westfield Vélizy 2, le centre commercial sénartais a été labellisé « Safe & Healthy Places » avec le concours de Bureau Veritas. Cette démarche avait pour objectif de certifier « l'excellence » des dispositifs pris par le centre en matière d'hygiène, de santé et d'environnement.

" Le Groupe travaille avec Bureau Veritas depuis 2012 pour garantir la conformité à des normes très strictes en matière de santé et de sécurité dans ses centres de shopping ", assure Unibail-Rodamco-Westfield (URW), qui précise que Bureau Veritas intervient pour garantir un haut niveau d'exigence en matière d'hygiène sanitaire en Europe, sur la base des dernières recommandations des autorités de santé.



« Cette initiative, menée pour la première fois avec le concours d'épidémiologistes, nous permet de renforcer encore l'excellence de nos pratiques en matière de santé, sécurité et environnement (HSE) et de garantir leur conformité avec les toutes dernières recommandations des autorités sanitaires. Dépassant le cadre actuel de l'épidémie de Covid-19, cette démarche s'inscrit dans le long terme, pour que notre Groupe reste en pointe en la matière », précise Anne-Sophie Sancerre, directrice centres commerciaux France Unibail-Rodamco-Westfield.



L'audit, qui sera reconduit chaque année dans les centres labellisés, s'articule autour de 5 thèmes: qualité de l'eau, qualité de l'air, sécurité des équipements, hygiène, sécurité incendie.