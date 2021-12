Westfield Carré Sénart : des espaces d'animation « Back together » pour la rentrée

Vendredi 28 août

Les visiteurs pourront participer à un blind test de fleurs comestibles, et tenter d'identifier les différentes saveurs qui y sont associées. Qui saura reconnaître les fleurs aux parfums d'huîtres, d'épices, ou de fruits ?

De 17h à 19h, le centre invitera les visiteurs à fouler le dancefloor au rythme des tubes de l'été 2020.

Samedi 29 août

Lush proposera toute la journée différents ateliers créatifs aux visiteurs : confection de pains moussants, atelier emballages cadeaux respectueux de l'environnement, atelier bombe de bain ou encore création de produits magiques pour la rentrée. Pour les amateurs de cyclisme, des vélos smoothie seront mis à leur disposition pour profiter de jus de fruits frais après un peu de sport. Enfin, le centre prolongera l'été avec une animation de tatouages éphémères, réalisés par des professionnels à l'encre naturelle de Jagua (tatouage ephémère).

Dimanche 30 août

Les visiteurs pourront participer à un atelier DIY (do it yourself) de création de bouquet de fleurs comestibles, et repartiront avec des fiches recettes pour le cuisiner chez eux. Pour ceux qui n'auraient pas pu se rendre dans leur centre avant, cela sera l'occasion de tester l'animation de tatouages éphémères, ou bien de pédaler quelques minutes pour déguster un smoothie.

Les animations et ateliers ont lieu de 11h à 19h, et le DJ set de 17h à 19h

Porte 4 - niveau 0