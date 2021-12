Claude Dartois parrain des illuminations de Noël

Un programme féérique et solidaire. Le vendredi 3 décembre, le centre de shopping Westfield Carré Sénart et Claude Dartois donnent rendez-vous aux visiteurs du centre à partir de 17 heures (place centrale), afin d’inaugurer les illuminations de Noël. Cette année, le centre commercial régional de Lieusaint s’engage aux côtés de l’AFM-Téléthon en organisant une campagne de dons à travers un événement collaboratif unique : “Lumières sur le canal“. Les visiteurs, qui auront réalisé un don dans le cadre du Téléthon 2021 (trois euros minimum), ont rendez-vous, les 4 et 5 décembre à partir de 17 h 30, aux abords du canal du centre (accès porte 1B) pour y déposer une lanterne sur l’eau.