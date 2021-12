Westfield Carré Sénart accueille de nouvelles enseignes

La première enseigne à avoir été accueillie est “Audio pour Tous”, spécialisée dans l’audioprothèse haut de gamme. De la réalisation du bilan auditif à l’entretien des appareils, un accompagnement sur-mesure par des experts y est proposé au meilleur prix. La boutique “Teen Fashion” a suivi, présentant plus de 30 marques de mode destinées aux bébés, enfants et aux adolescents. La troisième enseigne à avoir rejoint Westfield Carré Sénart est “The Magical Store”, spécialisée dans la distribution de produits sous licence Harry Potter et Manga (accessoires, vêtements, produits de collections et jeux de société).