Westfield Carré Sénart : 5 000 euros de dons pour l’AFM-Téléthon

Opération “Lumière sur le canal“ et inauguration des illuminations de Noël par Claude Dartois, le célèbre candidat du jeu télévisé Koh Lanta : le week-end dernier, le centre de shopping Westfield Carré Sénart s’est mis à l’heure de Noël et du Téléthon. Pour le centre commercial, l’objectif était d’apporter un soutien financier à l’AFM-Téléthon en partenariat avec la municipalité de Lieusaint, la Communauté d’agglomération Grand Paris Sud et l’Etablissement public d’aménagement de Sénart. Cette campagne de dons, qui s’est achevée par le spectacle collaboratif “Lumières sur le Canal“, a permis de récolter 5 000 euros. En effet, chaque donateur était invité à déposer une lanterne sur le canal du centre à la tombée de la nuit, créant un moment féerique. Au total, plus de 500 visiteurs ont participé à cette opération solidaire.



© DR