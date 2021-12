Week-end humour à Melun

« Si j'étais fort en résumé, je ne ferai pas des spectacles d'une heure et demie ! Alors Venez voir le spectacle Origines. C'est mieux, on aura plus de temps », explique Baptiste Lecaplain (photo ci-contre).

Voilà qui a le mérite d'être clair. Les curieux iront découvrir cet humoriste de 31 ans, comédien à ses heures perdues, considéré comme « le meilleur de sa génération » par Gad Elmaleh. Après le succès de La Tournée du trio, avec Arnaud Tsamère et Jérémy Ferrari, c'est avec le spectacle Origines qu'il parcourt les scènes françaises.

Plébiscitée par le public comme par la presse depuis plus de 9 ans, la troupe du Jamel Comedy Club - pépinière des talents comiques de demain repérés par Jamel Debbouze - présentera le lendemain à Melun son nouveau spectacle collectif fonctionnant selon la même mécanique que le précédent : les artistes de stand up sur scène enchaînant vannes, sketchs, chansons et happenings.