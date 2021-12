Week-end de la francophonie, 3e édition

L'événement se déroulera au stade de la commune. Chaque pays sera représenté par des stands exposant de l'artisanat, des photos, des objets d'art, livre, ventes de produits artisanaux et culinaires… Aussi, un espace permettant d'accueillir des groupes musicaux, du théâtre, des conteurs, des danseurs des pays sera mis en place. « Nous souhaitons, à travers notre événement, faire découvrir les cultures des pays francophones et des régions de France et ainsi contribuer à l'ouverture d'esprit et à l'apprentissage de la culture de « l'autre », indiquent les organisateurs.

Facebook @WEFrancophonieYèbles