Week-end cirque samedi 14 et dimanche 15 mars à 14H

Tout un week-end dédié aux arts de la piste avec six spectacles représentatifs de la richesse et de la vigueur du cirque contemporain. Planer, tomber, interroger, rire, se relever, expérimenter… Et si le printemps du cirque était à la Ferme du Buisson ?

@ DR