Week-end chauves-souris à Fontainebleau

En Europe, les effectifs de certaines espèces de chauves-souris sont en régression alarmante. C'est pourquoi la Société française pour l'étude et la protection des mammifères (SFEPM) a pris l'initiative d'organiser la Nuit internationale de la chauve-souris, avec plus de 30 pays participants.

Le centre d'écotourisme de Franchard et son partenaire le Parc régional du Gâtinais français unissent leurs compétences pour sensibiliser le grand public aux enjeux de la sauvegarde des chiroptères, et proposent durant cette journée plusieurs animations. Des ateliers pédagogiques aux balades nocturnes, en passant par des expositions et démonstrations, des experts vous dévoileront des anecdotes méconnues et tous les secrets des chauves-souris.

Rendez-vous samedi 27 août de 16h à 22h30.

• Ateliers pédagogiques

Démonstration de grimpe et recherche de cavités arboricoles, simulation de

capture, sensibilisation à la protection de la biodiversité en forêt. Avec ces

ateliers guidés, ludiques et instructifs, vous percevrez les chiroptères autrement.

Départs 16h, 17h et 18h au centre d'écotourisme de Franchard.

Adultes et enfants à partir de 6 ans.



• Balades nocturnes

Armez-vous de bonnes chaussures et d'une lampe de poche puis partez en

forêt. Plongé dans le monde discret des chauves-souris avec un détecteur

d'ultrasons, laissez-vous bercer par leurs cris et observez leur vol furtif. Une

expérience surprenante à partager seul ou en famille.

Départ 20h30 du centre d'écotourisme de Franchard.

Durée environ 2h.

Adultes et enfants à partir de 6 ans.

Nombre de participants limité à 60 personnes (3 groupes de 20).