Webinar de la CCI IDF :

"Faites la différence en cette période de crise grâce à LinkedIn". C'est ce que propose la CCI Île-de-France ce mardi, de 11h à 1h45. Cette web conférence sera animée par Jacques Tek, conseiller numérique à la CCI Seine-et-Marne. Elle s'intègre dans une série de webinar appelés "continuez vos activités grâce au numérique".

"Accessible à tous niveaux, participez à un ou plusieurs webinars qui vous proposerons des solutions pratico-pratiques, animés par nos conseillers numériques CCI et nos partenaires", indique la CCI Île-de-France.

Insription sur webikeo.fr

Au programme de ce webinar : "présentation des actions et des bonnes pratiques qu'il est possible de mettre en place dès à présent afin d'avoir un profil LinkedIn à la fois efficace et convaincant".

Les autres webinars à retrouver sur www.lesdigiteurs.cci-paris-idf.fr