Webinar CCI : Le e-commerce au coeur de l'édition digitalisée du Forum Europe

La 10ème édition du Forum Europe, totalement digitalisée, se tiendra le 9 juillet. Elle dévoilera les opportunités de développement d'activité que représente le e-commerce en Europe ainsi que les bonnes pratiques à mettre en place pour réussir.

En effet, Selon la FEVAD (Fédération du e-commerce et de la vente à distance), l'Europe représente aujourd'hui 30 % du chiffre d'affaires du e-commerce mondial. Ce canal de distribution est donc à la fois :

- un relai de croissance dont les entreprises doivent se saisir,

- un outil permettant d'acquérir des parts de marché en Europe, première étape d'une stratégie d'expansion internationale.

Tout au long de ce forum, il sera possible de suivre des conseils d'experts et des témoignages d'entreprises en vidéo, en podcast ou en direct, via deux webinars qui permettront aux entrepreneurs et dirigeants de s'informer pour préparer ou améliorer leur site de e-commerce.

9 juillet de 11h à 12h : Comment booster votre activité en Europe grâce au e-commerce ?

Se lancer dans le e-commerce en Europe est un moyen de développer son activité et d'augmenter son chiffre d'affaires.

Cette démarche pour conquérir de nouvelles parts de marché suppose de se poser les bonnes questions et de s'appuyer sur des outils adaptés aux TPE-PME.

Ce webinar abordera les questions suivantes :

- Quel est l'importance du e-commerce en Europe ?

- Quels comportements adoptent les consommateurs européens en matière de e-commerce ?

- Quel est l'impact du Covid-19 ?

- Faut-il utiliser son propre site de e-commerce ou faire appel aux marketsplaces pour réaliser des ventes en Europe ?

- Quels éléments de stratégie, de marketing, de logistique, de réglementation faut-il connaître pour développer son business de e-commerce à l'international ?

9 juillet de 15h30 à 16h15 : Bonnes pratiques et partage d'expériences pour un e-commerce en Europe

Explorer les aspects pratiques et méthodologiques de l'anticipation du déploiement international en e-commerce, bénéficier du retour d'expérience de deux entreprises franciliennes dans leur approche du e-commerce sur le marché européen est l'objectif de ce webinar.

- A quels sujets penser avant de développer son e-commerce en Europe ?

- Quels sont les pièges à éviter ?

- Quelles spécificités culturelles prendre en compte ?

- Quels canaux marketing pour recruter et fidéliser des clients européens ?

- Que faut-il adapter dans son parcours client ?

Inscription via ce lien : https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/international/forum-europe