Webinaire BTP : rencontre avec les bailleurs sociaux, des opportunités à saisir

Dans une volonté affirmée d'échanges, les Fédérations Françaises du Bâtiment d'Ile-de-France (FFB Grand Paris, FFB Ile-de-France 78-91-95, FFB Ile-de-France Est 77) constituées en Union des Fédérations du Bâtiment d'Ile-de-France, et la Chambre de commerce et d'industrie Paris Ile-de-France convient les entreprises de Bâtiment à rencontrer les bailleurs sociaux Immobilière 3F, 3F Résidences, Seqens et le Groupe Polylogis. Selon ces organismes, l'élaboration d'un dialogue et le développement d'une synergie entre l'ensemble des acteurs du secteur du Bâtiment sont des éléments-clés pour relancer la filière et préparer son avenir.



C'est pourquoi elles invitent les entreprises, en cette période de post-confinement où le nombre de commandes est faible, à découvrir les opportunités de marchés de travaux en lien avec la construction neuve et la rénovation en IDF pour 2020-2021.



Cette manifestation, organisée en ligne, le mardi 7 juillet à partir de 9h, est l'occasion pour les entreprises et notamment les TPE-PME d'échanger directement avec les acheteurs des bailleurs sociaux sur leurs politiques d'achat et leurs appels d'offres à venir (par chat).



La page d'inscription est disponible via ce lien : https://rencontre-do-ccibusiness-ufb2020.vimeet.events/



Programme :

9h - 10h30 : Présentation des projets des bailleurs sociaux avec Immobilière 3F, 3F Résidences, Seqens et le Groupe Polylogis.



A partir de 10h30 : Ateliers thématiques animés par les responsables projets de chaque bailleur social : une opportunité pour les entreprises dont les TPE-PME d'échanger sur les projets à venir. Possibilité de participer à plusieurs ateliers.