Vulaines-sur-Seine célèbre Stéphane Mallarmé

Cette exposition invite à redécouvrir la vie de Stéphane Mallarmé (1842-1898) dans sa maison de Valvins, à Vulaines-sur-Seine. C’est l’occasion de connaître véritablement ce poète réputé “hermétique“ et “maudit“, mais à la personnalité et à la vie bien moins obscures qu’on a pu l’imaginer. Tout y est évoqué : sa famille, ses loisirs, son œuvre poétique et ses amitiés avec les plus grandes personnalités artistiques de l’époque (Verlaine, Manet, Morisot, Renoir, Degas, Monet, Whistler, Gauguin). Lié aux impressionnistes, aux symbolistes, aux nabis et à tant d’autres, Stéphane Mallarmé a joué un rôle prépondérant dans la vie intellectuelle et artistique de la fin du 19e siècle, influençant des générations d’écrivains et d’artistes.

Une médiatrice culturelle du musée, historienne de l’art, effectuera également plusieurs visites guidées durant cette exposition et racontera la vie et l’oeuvre du poète. D’une durée d’une heure, ces visites seront organisées les samedis 12 février, 12 mars, 9 avril et 7 mai à partir de 15 heures (tarif : 4 euros, réservation obligatoire en raison du nombre de places limitées). La médiatrice culturelle, qui accueillera le public en tenue d’époque, répondra ensuite à toutes les questions.

D’autres animations sont également prévues dans le cadre de ce 30e anniversaire. Des conférences (30 janvier, 27 février, 27 mars, 24 avril et 22 mai), la “Nuit des musées“ (21 mai de 19 heures à 23 heures, entrée gratuite), ainsi que plusieurs ateliers comme “La vie quotidienne de Mallarmé“ (29 janvier à 14 h 30, tarif : 2 euros), “La lanterne aux poèmes“ (23 avril à 14 h 30, tarif : 2 euros) et “Petit impressionniste“ (8 mai à 15 heures, tarif : 2 euros) seront ainsi organisés pour les enfants notamment.

Musée départemental Stéphane Mallarmé : 4, quai Stéphane Mallarmé, Vulaines-sur-Seine. Ouvert du lundi au dimanche (10h-12h30 et 14h-17h30). Fermé le mercredi. Tél. : 01 64 23 73 27 et www.musee-mallarme.fr.