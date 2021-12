Voyages et découvertes aux Médiévales de Provins

Provins, cité médiévale inscrite depuis décembre 2001 au Patrimoine mondial de l’UNESCO, fêtera le week-end prochain ses 33eMédiévales. Pour cette prochaine édition, laissez-vous transporter vers des contrées inconnues grâce au nouveau thème « Voyages et Découvertes ».

Revivez les foires de Champagne telles qu’elles étaient célébrées aux XIIe et XIIIe siècles à Provins, point de rencontre incontournable pour les marchands venus de l’Europe entière. Remontez le temps pendant deux jours et assistez aux festivités avec ménestrels, troubadours, saltimbanques et amuseurs de foule. Petits et grands pourront découvrir des spectacles hauts en couleurs et participer à des animations ludiques.

Grimpez sur les mâts de l’ « accrovoile » et apprenez les gestes d’un bon matelot avec le capitaine Pic. Voyagez à travers les continents grâce à la découverte des épices, thés, soieries... Contes et balades à dos de camélidés vous transporteront au-delà des terres et mers. Tournois, jeux, joutes, musiques, danses, légendes, spectacles de rue et bien sûr les grands classiques de la fête: le traditionnel bal médiéval sur la place du Châtel, le grand concert médiéval, point d’orgue de la soirée du samedi, et l’exceptionnel défilé du dimanche avec plus de 500 personnes en costume médiéval.