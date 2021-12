Voyage dans le passé avec l'illustrateur Benoît Clarys

Passionné d’archéologie, l’artiste qui vit et travaille à Louvain met depuis de nombreuses années son talent de dessinateur au service de la restitution, de la Préhistoire aux Temps Modernes. Ainsi, au cours de la visite, petits et grands pourront comparer une cinquantaine de dessins originaux de l’artiste aux objets qui l’ont inspiré tels que des crânes préhistoriques, silex taillés, armes, outils et poteries.

Cette exposition itinérante a été conçue et réalisée par les équipes du Musée du Malgré-Tout à Treignes et du Préhistomuseum de Ramioul à Flémalle en Belgique, avec la collaboration de Benoit Clarys qui a mis à disposition ses documents originaux.