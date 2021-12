Votre jardin facile : des clés pour entretenir son jardin naturellement

Fort de 13 ans d'expérience en tant que vendeur et responsable rayon chez Truffaut, Thomas Hubert connaît à l'instar de nombreux salariés cette envie de changement qui émerge souvent après plusieurs années dans un même environnement professionnel. Il se lance au début 2018 dans le coaching jardinage auprès des particuliers, qu'il accompagne dans la mise en place et le suivi de projets d'aménagement de jardin. Thomas se déplace, recueille le besoin de son client et, au cas par cas, explique ou lui montre de façon pratique comment entretenir son jardin, en réunissant les conditions idéales du développement des espèces plantées. « Je ne fais pas concurrence aux paysagistes » précise-t-il, « Je ne fais pas de taille-haies, ma plus value c'est le conseil, l'apport de solutions pratiques que le client va intégrer au quotidien dans sa pratique du jardinage. C'est plus valorisant pour lui également, parce qu'il apprend quelque chose et qu'il y a un suivi du résultat ».

Implanté en Seine-et-Marne Nord, Thomas opère dans les secteurs situés entre Meaux et Chelles. Il peut sortir de cette zone géographique pour un projet d'envergure. Mobile, il participe à des fêtes des plantes et prodigue régulièrement des conseils sur sa page Facebook suivie par une petite communauté de personnes sensible à sa démarche.

« Je n'utilise ni ne recommande aucun produit chimique de synthèse, l'idée est vraiment d'apprendre au client à respecter le sol et le vivant. Il existe des moyens naturels pour lutter contre les nuisibles et protéger les cultures. »

Membre de Rurban Coop dès la création de son activité, Thomas apprécie l'échange avec les autres entrepreneurs, la coopérative est force de proposition et aide à rompre l'isolement que tout porteur de projet connaît au démarrage.

« Je cherche à développer mon réseau, à me faire connaître en distribuant mes flyers lors des événements auxquels je participe. Actuellement, je finalise mon site web et bien entendu, mes nouveaux clients me viennent souvent par le bouche-à-oreille. »

Ce service novateur et très en phase avec les problématiques de préservation de l'environnement gagnerait à se développer, tant il favorise l'échange de bonnes pratiques et rend le client acteur de la conservation du sol dont il est propriétaire. Contact : Thomas Hubert contact@votrejardinfacile.fr

06 63 80 34 57