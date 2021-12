Département: cinq nouveaux contrats intercommunaux de développement votés

Pour rappel, ces dispositifs permettent d'accompagner financièrement les EPCI et les communes de plus de 2 000 habitants dans leurs projets d'investissement. Les nouveaux contrats conclus concernent la communauté de communes l'Orée de la Brie, (1 067 040 euros) ; la communauté de communes du Pays de Montereau (2 961 335 euros), la communauté de communes Plaines et Monts de France (1 202 172 euros) ; Val d'Europe Agglomération (1 382 940 euros) ; et la communauté d'agglomération Coulommiers Pays de Brie - Territoire de l'ancien Pays Fertois (1 747 644 euros). Les élus ont également validé un avenant au CID de la Communauté de communes Moret-Seine-et-Loing portant sur la réhabilitation de la piscine du Grand Jardin (690 000 euros) et un avenant au CID des communautés de communes du Pays de Coulommiers et de la Brie des Moulins pour les études sur le projet de création d'une Maison des fromages de Brie et sur le projet global d'utilisation de la Commanderie et la rénovation du Logis du commandeur.

Soutien au monde rural Le Conseil départemental a également voté quatre contrats ruraux (CoR) pour les communes de Lissy, Coutevroult, Frétoy-le-Moutier et Hautefeuille, ce qui représente une subvention totale de 383 665 euros. Porté par la Région et le Département, ce dispositif complète le CID en permettant d'accompagner les communes de moins de 2 000 habitants et les syndicats intercommunaux de moins de 3 000 habitants.