Volunteers 4 Sport redynamise le bénévolat sportif

C'est une agence matrimoniale d'un genre nouveau. Son rêve ? Célébrer le mariage de passion du sport et du bénévolat. La start-up Volunteers 4 Sport (qui signifie “bénévoles pour le sport”) est née d'une banale discussion entre Marjorie Daniel et Thibaut Gautier, amis depuis 15 ans.

Titulaire d'un MBA en management du sport et en reconversion professionnelle, Thibaut veut devenir bénévole sportif. Mais son inscription relève du parcours du combattant. Il raconte ses difficultés à Marjorie (diplômée d'un MBA en stratégie digitale) qui lui lance un défi : créer une plateforme de mise en relation. « J'ai trouvé l'idée géniale et on s'y est mis », confie Thibaut. « Ce projet met la complémentarité de nos compétences en avant, souligne Marjorie. On s'éclate ! » Le duo d'entrepreneurs est parti du constat selon lequel « pas de bénévoles, pas de sport. » Les chiffres le prouvent : en 2017, le milieu sportif français rassemblait 3,2 millions de bénévoles, 274 000 emplois à temps plein et une valorisation de 5, 2 à 10 milliards d'euros par an.

L'offre de Volunteers 4 Sport comporte deux volets. D'abord, une plateforme baptisée “Bénévole Connect”. L'idée principale est de faire la promotion d'un CV numérique du bénévole. Le but est de valoriser, fidéliser et de renouveler un vivier composé majoritairement de personnes retraitées. Ensuite, une activité de consulting auprès d'organisateurs d'événements sportifs avec des services dédiés à la gestion et au management des bénévoles. « La plateforme est un produit d'appel, précise Thibaut Gautier. Elle doit nous permettre de créer une véritable communauté de bénévoles. » Les deux associés collaborent actuellement avec le club de basket de Nanterre et les responsables du Grand Prix de Paris de Formule E.

En 2020, leur stratégie de développement est déjà balisée : participation au concours “Bourse French Tech” organisé par la BPI (Banque publique d'investissement) et doté de 30 000 euros, lancement d'une campagne de crowdfunding le 24 janvier et candidature pour rejoindre le Cluster Grand Paris Sport, l'incubateur de l'agglomération Grand Paris Sud.

« Trouver les bons bénévoles au bon moment », tel est le credo de Marjorie et de Thibaut. À l'approche des JO 2 024 en France, le pari est excitant.

Volunteers 4 Sport :

contact@volunteers4sport.fr

Tél. : 06 89 85 40 14