Voltalis, le boîtier qui réduit les consommations énergétiques

Celle-ci permet aux 20 000 foyers du territoire chauffés à l'électricité de bénéficier gratuitement d'un boîtier de maîtrise et de réduction de leur consommation d'énergie. C'est la première agglomération d'Île-de-France à favoriser cette démarche écocitoyenne. Le déploiement de ce dispositif innovant a débuté le 1er mars avec la ville de Chelles, puis sera progressivement étendu aux autres communes du territoire. Voltalis a développé une technologie d'efficacité énergétique pour les logements chauffés au tout électrique. Cette technologie repose sur un boîtier connecté installé gratuitement en moins de 2 heures par un professionnel agréé. Grâce à un pilotage intelligent de la consommation des appareils raccordés, comme les radiateurs ou les chauffe-eaux (qui représentent plus de 77 % de la consommation d'un ménage), ce boîtier permet de réaliser des économies d'énergie tout en soulageant le réseau électrique aux moments cruciaux. La solution offre ainsi un double avantage : réaliser jusqu'à 15 % d'économies d'énergie, sans compromis de confort et limiter les émissions de CO2. La solution de Voltalis bénéficie déjà à plus de 100 000 logements en France et en Europe.