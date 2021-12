Vol par ruse : grande campagne de sensibilisation

En 2019, les faits d'escroquerie, d'abus de confiance et de vols par ruse ont connu une augmentation sensible en Seine-et-Marne. Les personnes âgées isolées ou dépendantes en sont les premières victimes. C'est pourquoi la préfecture, les services de police, de gendarmerie, le Service départemental d'incendie et de secours (SDIS 77) et le Département ont élaboré une campagne de communication d'envergure à destination de ces publics vulnérables et de leur entourage.

« Attention aux vols par ruse ! Faux policier, pompier, gendarme, plombier… En cas de doute, composez le 17 ou le 112 ! ». Ce message de prévention va être martelé du jusqu'au 29 décembre sur les abribus départementaux du territoire, sur les réseaux sociaux des partenaires de cette campagne et dans la presse écrite et radiophonique.

L'objectif est de sensibiliser les personnes âgées dépendantes sur les risques d'escroqueries ou de vols commis à leur domicile par des personnes qui usurpent une qualité ou inventent un prétexte pour entrer. Cette campagne cible donc l'entourage de ces personnes vulnérables qui ne quittent souvent plus ou peu leur domicile : aidants, familles, aides à domicile, soignants…

Ces derniers pourront ainsi leur porter ce message de sensibilisation et leur expliquer les moyens de se prémunir contre ces délits. Des affiches et flyers relayant cette campagne de sensibilisation vont également être diffusés dans les commissariats, les gendarmeries, les centres du SDIS 77, les Maisons départementales des solidarités et leurs partenaires associatifs. Ils seront aussi envoyés aux mairies et aux clubs du troisième âge afin que le message soit relayé au niveau local, dans l'ensemble du département, notamment dans les territoires ruraux les plus éloignés.

Les auteurs de ces délits emploient des techniques parfaitement rodées. Ils se présentent au domicile de personnes âgées comme des agents des eaux, du gaz, de l'électricité ou encore des chauffagistes et prétendent devoir effectuer des vérifications ou de la maintenance d'équipements. Une fois à l'intérieur de l'habitation, ils profitent de moments d'inattention de leurs hôtes pour voler des objets de valeur. D'autres scénarios se développent : de faux policiers ou gendarmes, de faux sapeurs-pompiers, ou encore de faux agents de la Poste, mais aussi : signature de pétitions, soutien à la cause animale, vente de fruits et légumes. Une vidéo de conseils est à retrouver sur :

https://youtu.be/ysKYOk9bLHU.