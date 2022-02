Vol et recel de vêtements Zara

La sûreté départementale de Seine-et-Marne, qui a mené l’enquête durant quatre mois, a mis fin à un trafic de vêtements Zara. Tout est parti d’une plainte déposée en septembre dernier par le groupe espagnol Inditex, propriétaire de la marque Zara. Un habitant de Roissy-en-Brie âgé de 30 ans, qui se faisait appeler “Monsieur Zara“, était au cœur de ce vaste trafic. Les perquisitions ont permis de découvrir 200 cartons devêtements (soit 7 000 pièces) dans un box de Pontault-Combault. Leur valeur est estimée à 265 000 euros. D’autre part, environ 31 000 euros en espèces ont été découverts et presque 7 000 euros ont été saisis sur des comptes bancaires, de même que trois véhicules d’une valeur totale de 90 000 euros (une Porsche Cayenne, un Polaris et un fourgon Mercedes). Six suspects ont été déférés au parquet de Meaux, alors que des jugements en comparution immédiate sont prévus pour le 30 mars au tribunal correctionnel.