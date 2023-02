Voitures incendiées à Moissy-Cramayel : trois personnes condamnées et incarcérées

Les choses n’ont pas traîné. Les trois prévenus, âgés de 18 et 19 ans, accusés d’avoir déclenché des feux de poubelles et incendié 19 voitures dans la matinée du 1er janvier sur le parking de la cité du Noyer-Perrot, à Moissy-Cramayel, ont été condamnés par le tribunal correctionnel de Melun le 3 janvier. Le premier a écopé de huit moisde prison ferme, tandis que les deux autres passeront six mois derrière les barreaux.

Une sorte d’expédition punitive

Les propriétaires des véhicules incendiés étaient présents à l’audience. Ils ont affirmé avoir vu les trois incendiaires « allumer méthodiquement des feux sous chaque voiture avec des bouteilles d’essence. » Selon certains autres témoignages, ces individus, qui proféraient des insultes et des menaces, se sont filmés et ont pris des photos durant les faits. Il semblerait qu’ils aient participé à une sorte d’expédition punitive préméditée ressemblant à une vengeance.

Après s’être enfuis à bord d’une Peugeot 208, ils ont été rapidement interpellés par la police. Le conducteur, qui ne possédait pas de permis, était ivre et avait consommé du cannabis, a reconnu son implication contrairement à ses complices. La mairie de Moissy-Cramayel, qui a proposé d’aider les sinistrés dans leurs démarches administratives, s’était également portée partie civile.