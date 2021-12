Voguez sur la Seine à partir de Melun

Déjà passé par Paris en 2014, Meaux en 2015 et Strasbourg en 2018, Marin d'eau douce débarque à Melun et y installe sa base éphémère, grâce à un partenariat avec la ville-préfecture et Melun Val de Seine Tourisme. L'entreprise propose, jusqu'au 15 octobre, des balades en bateaux écologiques (électriques) accessibles à tous. Qu'il s'agisse d'initiés ou d'amateurs, il sera possible de profiter de la fraîcheur du fleuve sur plus de 20 km de voies navigables en direction de Chartrettes et Boissise-le-Roi, et ce, sans qu'un permis soit nécessaire. Deux parcours sont proposés à bord des désormais célèbres bateaux rouges, à partir de 40 euros pour une heure de navigation (bateau de 1 à 5 personnes).

Infos : www.marindeaudouce.fr. Du kayak est aussi proposé.