Vœux du Medef : 2017, une année intense pour les mandats

« Cyril Lesaffre, président la sucrerie Lesaffre, est la 3e génération à avoir adhéré au Medef Seine-et-Marne. L'un des plus récents, Five Maintenance, rejoint Fives Conveying, adhérent depuis 2008, Fleuron auquel nous devons la Tour Eiffel et le pont Alexandre III. » Jean-Marc Sereni, président du Medef 77, n'était pas peu fier de prononcer dernièrement ses vœux au HCenter en présence de nombreux élus locaux et entrepreneurs. L'occasion de faire un bilan de l'année écoulée. Sur l'année 2017, Seize « Morning Meeting » et neuf déjeuners ont été organisés par le Medef. Des réunions qui ont permis à 400 chefs d'entreprise de se rencontrer et de contribuer à réaliser le vœu de proximité formulé par le président. L'année 2017 a aussi été « une année intense pour la gestion des mandats ».

Le syndicat seine-et-marnais a en effet désigné 80 mandataires titulaires et une dizaine de mandataires suppléants. La 18e édition de la semaine école-entreprise a également été un succès, avec 700 jeunes concernés. À noter également, l'International Club, lancé en 2016, fédérant le Medef, la CPME, la CCI et les CCEF de Seine-et-Marne qui accueille déjà 70 entreprises adhérentes.

« Le dispositif intéresse le Medef national », a souligné Jean-Marc Sereni. Se tournant finalement vers l'avenir, il s'est dit opposé au remplacement des humains par les machines. « J'ai la conviction que ce que nous bâtissons doit respecter l'intérêt de la personne humaine et notre planète. » Rappelant la bonne forme des indicateurs économiques du territoire, le président du conseil départemental, Jean-Jacques Barbaux, a annoncé en conclusion que 5,5 millions d'euros allaient être investis en 2018 « pour la continuité du déploiement de la fibre en Seine-et-Marne ».